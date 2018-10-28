Летом Месси наложил вето на громкий обмен между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"

Прошлым летом каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" были готовы совершить громкий обмен, информирует Football Espana.

Так, согласно информации источника, "сине-гранатовые" намеревались отпустить своего полузащитника Ивана Ракитича на "Олд Траффорд", чтобы в обратном направлении заполучить хавбека "красных дьяволов" Поля Погба. Однако данный обмен был заблокирован ведущим бомбардиром каталонского гранда Лионелем Месси. Аргентинец не захотел терять хорвата, с которым у него установилось отличное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами.

Напомним, Месси дал совет Вальверде относительно стартового состава на Эль Класико. | soccernews.ru