Летом Месси наложил вето на громкий обмен между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"

Теги барселоналионель мессииван ракитичманчестер юнайтедполь погба

Летом Месси наложил вето на громкий обмен между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"Прошлым летом каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" были готовы совершить громкий обмен, информирует Football Espana.

Так, согласно информации источника, "сине-гранатовые" намеревались отпустить своего полузащитника Ивана Ракитича на "Олд Траффорд", чтобы в обратном направлении заполучить хавбека "красных дьяволов" Поля Погба. Однако данный обмен был заблокирован ведущим бомбардиром каталонского гранда Лионелем Месси. Аргентинец не захотел терять хорвата, с которым у него установилось отличное взаимопонимание как на поле, так и за его пределами.

Напомним, Месси дал совет Вальверде относительно стартового состава на Эль Класико. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 51
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 23 33
10 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов