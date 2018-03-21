Летом "Милан" будет готов расстаться с Доннаруммой

Теги миланджанлуиджи доннаруммапепе рейна

Летом "Милан" будет готов расстаться с ДоннаруммойБлижайшим летом "Милан" будет готов расстаться со своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, подписание вратаря "Наполи" Пепе Рейны сделает возможным уход 19-летнего вратаря из стана "россонери". Ожидается, что борьбу за перспективного стража ворот поведут английские гранды и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 41 мяч в 42 матчах за "Милан".

Напомним, защитник "Милана" хочет перебраться в МЛС. | soccernews.ru

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