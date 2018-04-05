Летом "Милан" могут покинуть шесть игроков

Ближайшим летом "Милан" могут покинуть сразу шесть игроков, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей, "россонери" придётся продать или отдать в аренду ряд футболистов.

В частности, речь идёт о Матео Мусаккио, Луке Антонелли, Андреа Бертолаччи, Мануэле Локателли, Николе Калиниче и Карлосе Бакке.

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