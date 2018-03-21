Летом "Милан" пополнится колумбийским форвардом

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Летом "Милан" пополнится колумбийским форвардом

"Вильярреал" отказался от выкупа колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки, сообщает Marca.

По сведениям издания, тренерский штаб испанского клуба не впечатлен игрой форварда, за аренду которого было заплачено 2,5 миллиона евро. "Подводники" имели возможность выкупить его за 15 миллионов евро.

Таким образом форвард вернется в стан "россонери", с которым у него действует контракт до 2020-го года.

В этом сезоне 31-летний Бакка провел за "Вильярреал" 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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