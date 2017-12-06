Летом Модрич может перебраться в Италию

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Летом Модрич может перебраться в ИталиюЛетом следующего года полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может перебраться в итальянскую Серию А.

Как информирует испанская пресса, 32-летним хавбеком "сливочных" интересуются сразу несколько грандов из Апеннин - "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Рома". При этом сам хорват не исключает вариант, при котором он будет готов рассмотреть предложения заинтересованных в нем клубов и покинуть "Реал".

Напомним, "Реал" согласовал трансфер Икарди. | soccernews.ru

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