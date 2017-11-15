Летом Модрич может покинуть "Реал"

Летом следующего года полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим местом продолжения карьеры 32-летнего хавбека могут стать английский "Манчестер Юнайтед", французский ПСЖ или туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Модрич отметился 1 результативной передачей в 13 матчах за "Реал".

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