Летом Модрич может покинуть "Реал"

Теги реал мадридлука модричпсжманчестер юнайтедювентус

Летом Модрич может покинуть "Реал"Летом следующего года полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может покинуть свой клуб, информирует испанская пресса.

Сообщается, что следующим местом продолжения карьеры 32-летнего хавбека могут стать английский "Манчестер Юнайтед", французский ПСЖ или туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Модрич отметился 1 результативной передачей в 13 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов побороться за Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов