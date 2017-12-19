Летом Модрич планирует сменить клуб

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Летом Модрич планирует сменить клубЛетом следующего года полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич планирует сменить клубную прописку.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, о своем решении 32-летний хавбек уже даже объявил некоторым из своих партнеров по команде. Свой вероятный уход их королевского клуба хорват связывает с возможной потерей места в стартовом составе "сливочных" в следующем сезоне.

Напомним, стали известны размеры призовых игроков "Реала" за успешное выступление в 2017-м году. | soccernews.ru

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