Летом Моуринью хочет сделать три громких приобретения

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедмарко верраттиматс хуммельсгарет бэйл

Летом Моуринью хочет сделать три громких приобретенияСледующим летом главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет сделать три громких приобретения.

Так, по информации испанской прессы, наставник "красных дьяволов" желает укрепить состав своей команды защитником мюнхенской "Баварии" Матсом Хуммельсом, полузащитником французского ПСЖ Марко Верратти и вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом.

Напомним, Моуринью высказался о сроках возвращения в строй Погба. | soccernews.ru

комментарии
Пингвинчик

Моуриньо сказал:"Я не буду покупать Бэйла . Я всего лишь им заинтересовался,но не более чем"

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