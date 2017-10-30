Летом Моуринью хочет сделать три громких приобретения
Следующим летом главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хочет сделать три громких приобретения.
Так, по информации испанской прессы, наставник "красных дьяволов" желает укрепить состав своей команды защитником мюнхенской "Баварии" Матсом Хуммельсом, полузащитником французского ПСЖ Марко Верратти и вингером мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом.
Напомним, Моуринью высказался о сроках возвращения в строй Погба. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4