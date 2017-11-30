Летом Моуринью намерен предпринять попытки подписать защитника "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника каталонской "Барселоны" Жорди Альбы.

Как информирует Daily Express, летом следующего года "красные дьяволы", учитывая желание своего наставника, вполне могут предпринять попытки соблазнить 28-летнего бека "сине-гранатовых" заманчивым предложением.

Отметим, что альтернативными вариантами Альбе в "Юнайтед" рассматривают Кирана Тирни ("Селтик"), Алессандро Флоренци ("Рома") и Рикардо Родригеса ("Милан").

Напомним, летом "Манчестер Юнайтед" может совершить громкий обмен игроками с "Реалом". | soccernews.ru