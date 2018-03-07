Летом Моуринью не будет принимать участие в трансферных делах "Манчестер Юнайтед"
Ближайшим летом главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не будет принимать участие в трансферных делах своего клуба.
Как информирует Express, это связано с работой португальского специалиста на телеканале "Russia Today" во время Чемпионата Мира в России. Ввиду своей подработки наставник "красных дьяволов" составит список своих трансферных целей до старта ЧМ, после чего по вопросам приобретения указанных тренером игроков будет трудиться уже исполнительный директор клуба Эд Вудворд.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Арсеналом" за Дукуре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|29
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20