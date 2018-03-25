Летом Моуринью рассчитывает потратить свыше 200 миллионов евро

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Летом Моуринью рассчитывает потратить свыше 200 миллионов евроБлижайшим летом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает потратить кругленькую сумму на новые трансферы.

Так, по сведениям Mirror, наставник "красных дьяволов" надеется выбить у руководства своего клуба на усиление состава команды порядка 230-ти миллионов евро. Эти средства португальский специалист намерен потратить на трех игроков, входящих в его трансферный шорт-лист: Рафаэля Варана ("Реал") или Маркиньоса (ПСЖ), Тони Крооса ("Реала") или Марко Верратти (ПСЖ) и Алекса Сандро ("Ювентус").

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов потратить 150 миллионов евро на замену для Погба. | soccernews.ru

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