Летом на Дибалу будет претендовать три топ-клуба

Ближайшим летом на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу будет претендовать три европейских топ-клуба.

Как информирует Rai Sport, отношения у брата 24-летнего аргентинца Мариано, который является его агентом, и руководства "старой сеньоры" сильно испортились в последнее время. Ввиду этого ожидается, что уже по окончанию текущего сезона "дороги" футболиста и клуба могут разойтись. Воспользоваться ситуацией и побороться за нападающего будут готовы мадридский "Реал", французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" отрицает свой интерес к Балотелли. | soccernews.ru