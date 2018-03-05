Летом на Дибалу будет претендовать три топ-клуба

Теги пауло дибалареал мадридпсжманчестер юнайтедювентус

Летом на Дибалу будет претендовать три топ-клубаБлижайшим летом на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу будет претендовать три европейских топ-клуба.

Как информирует Rai Sport, отношения у брата 24-летнего аргентинца Мариано, который является его агентом, и руководства "старой сеньоры" сильно испортились в последнее время. Ввиду этого ожидается, что уже по окончанию текущего сезона "дороги" футболиста и клуба могут разойтись. Воспользоваться ситуацией и побороться за нападающего будут готовы мадридский "Реал", французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Ювентус" отрицает свой интерес к Балотелли. | soccernews.ru

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иван

Летом надо играть в России!!!

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