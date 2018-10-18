Летом на Неймара будут претендовать три клуба

Теги псжманчестер юнайтедреал мадридбарселона

Летом на Неймара будут претендовать три клубаСледующим летом на форварда ПСЖ Неймара будут претендовать три европейских топ-клуба, информирует Football Espana.

Так, согласно информации источника, борьбу за 26-летнего нападающего парижан поведут мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". При этом "красные дьяволы" при поддержке своих спонсоров будут готовы предложить бразильцу более высокий оклад, нежели "сливочные" и "сине-гранатовые".

В текущем сезоне Неймар забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи в 11 играх за ПСЖ.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство "Барселоны" не намерено подписывать Неймара. | soccernews.ru

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