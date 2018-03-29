Летом на новые трансферы "Барселона" может потратить 200 миллионов евро

Теги барселонаантуан гризманнмаркос алонсоматтейс де лигтклеман лангле

Летом на новые трансферы "Барселона" может потратить 200 миллионов евроБлижайшим летом на покупку новых игроков каталонская "Барселона" может потратить 200 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главными трансферными целями по окончанию текущего сезона для "сине-гранатовых" станут форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо и кто-то из центрбеков - Маттейс Де Лигт из амстердамского "Аякса" или Клеман Лангле из "Севильи". Приобретение первого уже точно будет стоить 100 миллионов евро. Столько же каталонский гранд может потратить и на два других трансфера.

Напомним, "Барселона" может обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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