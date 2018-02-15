Летом на Паредеса будут претендовать "Ювентус" и "Реал"

Следующим летом на полузащитника питерского "Зенита" Леандро Паредеса будут претендовать туринский "Ювентус" и мадридский "Реал".

Как информирует авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, на сегодняшний день фаворитом в борьбе за 23-летнего хавбека "сине-бело-голубых" является "старая сеньора", однако до открытия следующего трансферного окна ситуация вполне может измениться.

В нынешнем сезоне Паредес забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за "Зенит".

Напомним, "Зенит" заплатит за Набиуллина 4,5 миллиона евро. | soccernews.ru