Летом на трансферы Перес будет готов выделить свыше полумиллиарда евро

Теги реал мадридфлорентино пересдавид де хеаэден азархарри кейн

Летом на трансферы Перес будет готов выделить свыше полумиллиарда евроСледующим летом на трансферы президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов выделить свыше полумиллиарда евро.

Так, по сведениям Daily Mail, на приобретение новых игроков босс королевского клуба планирует выделить 570 миллионов евро. Королевский клуб рассчитывает на эту сумму подписать Эдена Азара ("Челси"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, "Реал" планирует выйти на контакт с потенциальным сменщиком Зидана. | soccernews.ru

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