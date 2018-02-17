Летом на трансферы "Реал" может потратить рекордные 600 миллионов евро

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Летом на трансферы "Реал" может потратить рекордные 600 миллионов евроСледующим летом на трансферы мадридский "Реал" может потратить рекордную для мирового футбола сумму, информирует goal.com.

По сведениям источника, в межсезонье руководство королевского клуба планирует серьезно обновить состав своей команды. На это, как предполагается, может быть выделена сумма в размере 600 миллионов евро.

Напомним, "Реал" может приобрести Погба за 120 миллионов евро. | soccernews.ru

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