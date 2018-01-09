Летом на трех новых игроков "Реал" может потратить 300 миллионов евро

Следующим летом на трех новых игроков мадридский "Реал" может потратить 300 миллионов евро, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, по окончанию текущего сезона королевский клуб планирует предпринять попытки подписать игроков двух лондонских клубов - форварда Харри Кейна ("Тоттенхэм"), вингера Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа (оба - "Челси").

Напомним, тренировку "Реала" пропустили четыре ключевых игрока. | soccernews.ru