Летом на трех новых игроков "Реал" может потратить 300 миллионов евро
Следующим летом на трех новых игроков мадридский "Реал" может потратить 300 миллионов евро, информирует fichajes.com.
По сведениям источника, по окончанию текущего сезона королевский клуб планирует предпринять попытки подписать игроков двух лондонских клубов - форварда Харри Кейна ("Тоттенхэм"), вингера Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа (оба - "Челси").
Напомним, тренировку "Реала" пропустили четыре ключевых игрока. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12