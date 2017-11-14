Летом на укрепление обороны "Реала" Перес готов будет потратить 100 миллионов евро

Летом на укрепление обороны своей команды президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов будет потратить 100 миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, бос королевского клуба рассчитывает подписать на эту сумму двух-трех игроков. На сегодняшний день приоритетными кандидатами для этого были определены Маркиньос (ПСЖ), Эмерик Ляпорт ("Атлетик"), Давид Алаба ("Бавария") и Эктор Бельерин ("Арсенал").

Напомним, Роналду отказался продлевать контракт с "Реалом" и намерен покинуть клуб. | soccernews.ru