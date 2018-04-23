Летом на усиление состава "Реала" Перес готов будет выделить 600 миллионов евро
Ближайшим летом на усиление состава своей команды президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов будет выделить 600 миллионов евро.
По сведениям испанской прессы, указанную сумму босс королевского клуба планирует направить на трансферы голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), форварда Неймара (ПСЖ) и вингеров Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси").
Напомним, Перес готов сделать первое конкретное предложение по Салаху. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Доменек: "Если Неймар перейдет в "Реал", он все равно будет вторым после Роналду"
-
Миньоле: "Салах лучше Суареса"
-
Руководство "Арсенала" определило двух фаворитов на замену Венгеру
-
"Лестер" интересуется защитником "Порту"
-
"Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Лангле
-
"Милан" может уволить спортивного директора
-
Вильмотс обвинил Куртуа в "сливе" информации из раздевалки сборной Бельгии
-
Джеррард поделился ожиданиями от матча "Ливерпуль" - "Рома"
-
"Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Каррера может возглавить "Ювентус"
-
Стоунз может покинуть "Манчестер Сити"
-
Парлор назвал тренера, который способен заменить Венгера в "Арсенале"
-
Ван Дейк: "Я не боюсь играть против Джеко"
-
Мойес назвал будущее место работы Венгера
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Анчелотти близок к назначению в сборную Италии
-
Клопп: "Ливерпуль" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов неслучайно"
-
Джака хочет выиграть Лигу Европы ради Венгера
-
Эдерсон рассказал о желании забить гол в текущем сезоне АПЛ
-
Джеко: "Сейчас я гораздо сильнее, чем был в "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|34
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|34
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|34
|37
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
|34
|20