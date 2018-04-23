Летом на усиление состава "Реала" Перес готов будет выделить 600 миллионов евро

Теги флорентино пересреал мадрид

Летом на усиление состава "Реала" Перес готов будет выделить 600 миллионов евроБлижайшим летом на усиление состава своей команды президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов будет выделить 600 миллионов евро.

По сведениям испанской прессы, указанную сумму босс королевского клуба планирует направить на трансферы голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), форварда Неймара (ПСЖ) и вингеров Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси").

Напомним, Перес готов сделать первое конкретное предложение по Салаху. | soccernews.ru

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