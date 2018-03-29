Летом Натхо покинет ЦСКА

Ближайшим летом полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо планирует сменить клубную прописку.

Об этом, как информирует The JC, сообщил сам футболист. В частности, он рассказал: "Мой контракт с ЦСКА истекает этим летом. Клуб предложил мне новое соглашение, но мне - уже 30 лет, и я хочу попробовать себя в одном из ведущих европейских чемпионатов - Англии, Испании или Италии".

Напомним, ключевой игрок ЦСКА пропустит матч с "Ростовом". | soccernews.ru