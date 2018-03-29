Летом Натхо покинет ЦСКА

Теги цска москвабибрас натхо

Летом Натхо покинет ЦСКАБлижайшим летом полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо планирует сменить клубную прописку.

Об этом, как информирует The JC, сообщил сам футболист. В частности, он рассказал: "Мой контракт с ЦСКА истекает этим летом. Клуб предложил мне новое соглашение, но мне - уже 30 лет, и я хочу попробовать себя в одном из ведущих европейских чемпионатов - Англии, Испании или Италии".

Напомним, ключевой игрок ЦСКА пропустит матч с "Ростовом". | soccernews.ru

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