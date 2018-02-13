Летом Неймар будет готов покинуть ПСЖ, если в текущем году не исполнится его мечта

Следующий летом форвард французского ПСЖ Неймар будет готов покинуть свой клуб, если в текущем году не исполнится одна из его двух мечт.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, по окончанию нынешнего сезона 25-летний нападающий может перебраться в мадридский "Реал", если парижанам не удастся выиграть Лигу Чемпионов, а национальная сборная Бразилии не сможет выиграть Чемпионат Мира в России.

Напомним, ФИФА отказала Неймару в иске на 40 миллионов евро к "Барселоне". | soccernews.ru