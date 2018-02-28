Летом Паредес намерен уйти из "Зенита"
Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес уже ближайшим летом намерен сменить клубную прописку.
Так, по сведениям Calciomercato, 23-летний хавбек "сине-бело-голубых" устал от жизни в России и выступлений в местном чемпионате, из-за чего он уже попросил своих представителей подыскать ему новую команду.
Главными претендентами на аргентинца на сегодняшний день называются туринский "Ювентус" и мадридский "Реал". Его трансфер может стоить потенциальному покупателю порядка 40-50 миллионов евро.
Напомним, Бышовец поделился ожиданиями от матчей "Зенита" против "РБ Лейпциг". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|65
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Сельта Виго
|25
|35
|9
|Эйбар
|25
|35
|10
|Жирона
|25
|34
|11
|Хетафе
|25
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|25
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13