Летом Паредес намерен уйти из "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Леандро Паредес уже ближайшим летом намерен сменить клубную прописку.

Так, по сведениям Calciomercato, 23-летний хавбек "сине-бело-голубых" устал от жизни в России и выступлений в местном чемпионате, из-за чего он уже попросил своих представителей подыскать ему новую команду.

Главными претендентами на аргентинца на сегодняшний день называются туринский "Ювентус" и мадридский "Реал". Его трансфер может стоить потенциальному покупателю порядка 40-50 миллионов евро.

Напомним, Бышовец поделился ожиданиями от матчей "Зенита" против "РБ Лейпциг". | soccernews.ru