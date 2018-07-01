Летом Перес будет готов потратить на новые трансферы свыше полумиллиарда евро
Этим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов потратить на новые трансферы свыше полумиллиарда евро.
Так, по сведениям испанской прессы, на усиление линии обороны "сливочных", полузащиты и подписание нового вратаря босс королевского клуба планирует выделить 250 миллионов евро. Еще 350 миллионов евро могут быть потрачены на покупку одного или нескольких звездных игроков в линию атаки.
Напомним, в ближайшие дни Роналду намерен встретиться с Пересом. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20