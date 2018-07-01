Летом Перес будет готов потратить на новые трансферы свыше полумиллиарда евро

Теги реал мадридфлорентино перес

Летом Перес будет готов потратить на новые трансферы свыше полумиллиарда евроЭтим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов потратить на новые трансферы свыше полумиллиарда евро.

Так, по сведениям испанской прессы, на усиление линии обороны "сливочных", полузащиты и подписание нового вратаря босс королевского клуба планирует выделить 250 миллионов евро. Еще 350 миллионов евро могут быть потрачены на покупку одного или нескольких звездных игроков в линию атаки.

Напомним, в ближайшие дни Роналду намерен встретиться с Пересом. | soccernews.ru

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