Летом Перес может приобрести игрока вопреки желанию Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность приобретения следующим летом голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, информирует испанская пресса.

Пикантность ситуации заключается в том, что против этого трансфера выступает главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, который полностью доверяет нынешнему "первому номеру" своей команды Кейлору Навасу. Однако босс королевского клуба ввиду нестабильной игры костариканца вполне может пойти против воли французского специалиста.

Напомним, Карвахаль рискует пропустить ответный матч против "Тоттенхэма". | soccernews.ru