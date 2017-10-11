Летом Перес намерен приобрести игроков на пять проблемных позиций

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Летом Перес намерен приобрести игроков на пять проблемных позицийВ летнее трансферное окно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен приобрести игроков на пять проблемных позиций в своей команде.

Так, босс королевского клуба планирует подписать двух форвардов (приоритетными вариантами являются Пауло Дибала из туринского "Ювентуса" и Харри Кейн из лондонского "Тоттенхэма"), правого защитника (приоритет - Альваро Одриосола из "Реала Сосьедад"), центрального защитника (приоритет - Эмерик Ляпорт из "Атлетика") и голкипера (приоритет - Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед").

Напомним, Зидан провел встречу с недовольным своим положением в "Реале" Васкесом. | soccernews.ru

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