Летом Перес намерен приобрести топ-игроков в каждую из линий "Реала"

Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует приобрести топ-игрока в каждую из линий своей команды.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба остается недоволен стартом "сливочных" в текущем сезоне. Проблемы команды, как считает Перес, связаны с ослаблением состава, поэтому по окончанию текущего сезона президент намерен заполучить сразу несколько топ-игроков. Так, в сферу интересов "Реала" уже вошли голкипер Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Давид Алаба ("Бавария"), Деле Алли ("Тоттенхэм") и Пауло Дибала ("Ювентус").

Напомним, три игрока "Реала" вернулись к полноценным тренировкам. | soccernews.ru