Летом Перес намерен расстаться с четырьмя игроками "Реала"

Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с четырьмя игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба планирует выставить на трансфер голкипера Кейлора Наваса, защитников Хакими Ашрафа и Рафаэля Варана, а также форварда Карима Бензема.

Напомним, "Реал" определился с будущим Бензема. | soccernews.ru