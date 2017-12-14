Летом Перес намерен расстаться с четырьмя игроками "Реала"

Теги флорентино пересреал мадридкарим бенземарафаэль варанкейлор навасхакими ашраф

Летом Перес намерен расстаться с четырьмя игроками "Реала"Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с четырьмя игроками своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба планирует выставить на трансфер голкипера Кейлора Наваса, защитников Хакими Ашрафа и Рафаэля Варана, а также форварда Карима Бензема.

Напомним, "Реал" определился с будущим Бензема. | soccernews.ru

комментарии
Антон

Бля даун,как обычно продают игроков которых не ценит Хакими и Варан игроки которые точно понадобятся а вот Навас и Бензема не являются лучшими в своих позициях

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