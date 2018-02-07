Летом Перес намерен расстаться с основным защитником "Реала"

Теги реал мадридрафаэль варанфлорентино перес

Летом Перес намерен расстаться с основным защитником "Реала"Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен расстаться с защитником своей команды Рафаэлем Вараном.

Так, по сведениям испанской прессы, выступления 24-летнего бека в текущем сезоне убедили босса "сливочных" в том, что француз не обладает достаточным уровнем, чтобы быть основным игроком самого титулованного клуба планеты. Ввиду этого, Перес будет готов выслушать предложения по нему и найти для него замену.

Напомним, "Реал" может отказаться от приобретения Левандовски. | soccernews.ru

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