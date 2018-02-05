Летом Перес намерен расстаться с пятью игроками, еще по трем он будет готов выслушать предложения

Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен устроить серьезную "чистку" состава в своей команде.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба будет готов расстаться с защитником Хесусом Вальехо, полузащитниками Дани Себальосом и Маркосом Льоренте, а также форвардами Каримом Бензема и Борхой Майоралем. При этом Перес также будет не против продать ключевых игроков своей команды Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Марсело, если по ним поступят достойные предложения.

Напомним, до старта ЧМ-2018 Перес планирует совершить три громких трансфера. | soccernews.ru