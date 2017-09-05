Летом Перес отказал Зидану в приобретении звездного вингера

Этим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отказал главному тренеру своей команды Зинедину Зидану в приобретении его главной трансферной цели.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" был заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Однако трансфер бельгийца в королевский клуб не состоялся из-за позиции босса "Реала", который посчитал, что приход ведущего игрока "аристократов" может притормозить прогресс Иско и Марко Асенсио.

Напомним, Азар назвал "Реал" лучшей командой в мире. | soccernews.ru