Летом Перес отказал Зидану в приобретении звездного вингера

Теги реал мадридчелсифлорентино пересзинедин зиданэден азар

Летом Перес отказал Зидану в приобретении звездного вингераЭтим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отказал главному тренеру своей команды Зинедину Зидану в приобретении его главной трансферной цели.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" был заинтересован в подписании вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Однако трансфер бельгийца в королевский клуб не состоялся из-за позиции босса "Реала", который посчитал, что приход ведущего игрока "аристократов" может притормозить прогресс Иско и Марко Асенсио.

Напомним, Азар назвал "Реал" лучшей командой в мире. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов