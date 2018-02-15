Летом Перес отклонил 150-миллионное предложение по Асенсио

Теги реал мадридфлорентино пересмарко асенсио

Летом Перес отклонил 150-миллионное предложение по АсенсиоПрошлым летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отклонил 150-миллионное предложение по своему вингеру Марко Асенсио.

Как информирует El Mundo Deportivo, в межсезонье один из грандов европейского футбола настойчиво предпринимал попытки подписать 22-летнего игрока "сливочных". Однако даже предложение в размере 150-ти миллионов евро не убедило босса королевского клуба, чтобы расстаться с талантливым футболистом.

Напомним, "Реал" готов обменять Асенсио в "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Тоттенхэм". | soccernews.ru

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