Летом Перес планирует расстаться с тремя ведущими игроками "Реала"

Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует расстаться с тремя ведущими игроками своей команды.

Так, по информации испанской прессы, босс королевского клуба остался недоволен тем, как в текущем сезоне выступают Марсело, Тони Кроос и Криштиану Роналду. Поэтому он уже начал рассматривать вариант с их возможной продажей и серьезным обновлением состава "сливочных" в межсезонье.

Напомним, в турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне". | soccernews.ru