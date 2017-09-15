Летом Перес предпримет очередную попытку подписать в "Реал" нового вратаря

Теги реал мадридфлорентино перескейлор навасян облакдавид де хеатибо куртуа

Летом Перес предпримет очередную попытку подписать в "Реал" нового вратаряСледующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предпримет очередную попытку подписать в свой клуб нового вратаря.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба намерен вернуться к вопросу приобретения сменщика для Кейлора Наваса. Приоритетными вариантами Перес уже определил Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Тибо Куртуа ("Челси") и Яна Облака ("Атлетико").

Напомним, Бензема не намерен покидать "Реал". | soccernews.ru

комментарии
MS

Так, блэт, Де Хеа не трогай!

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Давид Де Хея

Навас хорош но каждому игроку нужна смена, и тут мне кажется кто как не Де Хеа, он свой Испанец. Игру своих он знает вдоль и поперёк

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аблай торе

бери куртуа, он и пенальти бьет

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Mcks-228

навас лучший

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