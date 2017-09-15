Летом Перес предпримет очередную попытку подписать в "Реал" нового вратаря

Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предпримет очередную попытку подписать в свой клуб нового вратаря.

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба намерен вернуться к вопросу приобретения сменщика для Кейлора Наваса. Приоритетными вариантами Перес уже определил Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Тибо Куртуа ("Челси") и Яна Облака ("Атлетико").

Напомним, Бензема не намерен покидать "Реал". | soccernews.ru