Летом Перес рассчитывает побить мировой трансферный рекорд
Летом следующего года президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассчитывает побить мировой трансферный рекорд.
Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба планирует уже по окончанию текущего сезона подписать форварда французского ПСЖ Неймара, за которого он будет готов выложить 250 миллионов евро. При этом сообщается, что Перес регулярно контактирует с отцом бразильца, который ведет дела своего сына. Однако позиция 25-летнего нападающего парижан на сегодняшний день состоит в том, чтобы вернуться в Испанию не раньше 2019-го года.
Напомним, Неймар высказался о предстоящем противостоянии с "Реалом". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|16
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|16
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|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
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|Хетафе
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|20
|10
|Реал Сосьедад
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|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
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|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
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|19
|Малага
|15
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|Лас Пальмас
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