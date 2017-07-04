Летом Перес рассчитывает заработать на трансферах 150 миллионов евро

Теги альваро моратахамес родригесданилореал мадридфлорентино перес

Летом Перес рассчитывает заработать на трансферах 150 миллионов евроТекущим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассчитывает заработать на трансферах 150 миллионов евро.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассчитывает получить не менее 70 миллионов с продажи Альваро Мораты, 60 миллионов в казну "сливочных" должен принести уход Хамеса Родригеса, а еще 20 млн евро дохода обладатель кубка чемпионов планирует получить с трансфера Данило.

Напомним, "Реал" намерен ускорить переговоры по трансферу Мораты. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Бартомеу, учись, как нужно продавать посредственных игроков за хорошие бабки. А не Тельо за жалкие 4 ляма отпускать или Сандро на фри.

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов