Летом Перес рассчитывает заработать на трансферах 150 миллионов евро
Текущим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассчитывает заработать на трансферах 150 миллионов евро.
Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассчитывает получить не менее 70 миллионов с продажи Альваро Мораты, 60 миллионов в казну "сливочных" должен принести уход Хамеса Родригеса, а еще 20 млн евро дохода обладатель кубка чемпионов планирует получить с трансфера Данило.
Напомним, "Реал" намерен ускорить переговоры по трансферу Мораты. | soccernews.ru
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|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
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|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
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|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
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|Леганес
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|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
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|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20