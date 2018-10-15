Летом побороться за Бэйла будут готовы два клуба

Теги манчестер юнайтедреал мадридчелсигарет бэйл

Летом побороться за Бэйла будут готовы два клубаСледующим летом побороться за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла будут готовы два клуба, информирует Daily Express.

Так, согласно сведениям источника, свои притязания на 29-летнего игрока "сливочных" обозначили "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси". Если королевский клуб будет не против расстаться с валлийцем, и "красные дьяволы", и "аристократы" намерены предпринять попытки его подписать.

В текущем сезоне Бэйл забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Реал".

Напомним, в "Реале" рассматривают вариант с обменом Бэйла на звезду АПЛ. | soccernews.ru

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