Летом побороться за Дибалу будут готовы четыре клуба

Теги пауло дибалаювентусбарселонареал мадридманчестер юнайтедпсж

Летом побороться за Дибалу будут готовы четыре клубаЛетом следующего года побороться за форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу будут готовы сразу четыре клуба.

Так, по информации le10sport, ссылающегося на итальянские СМИ, предпринять попытки заполучить 24-летнего нападающего "старой сеньоры", если тот изъявит желание сменить команду, планируют французский ПСЖ, мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ готов будет заплатить за Дибалу 170 миллионов евро. | soccernews.ru

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