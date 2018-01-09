Летом побороться за Дибалу будут готовы четыре клуба

Летом следующего года побороться за форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу будут готовы сразу четыре клуба.

Так, по информации le10sport, ссылающегося на итальянские СМИ, предпринять попытки заполучить 24-летнего нападающего "старой сеньоры", если тот изъявит желание сменить команду, планируют французский ПСЖ, мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ПСЖ готов будет заплатить за Дибалу 170 миллионов евро. | soccernews.ru