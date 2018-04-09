Летом побороться за Неймара будут готовы три клуба

Ближайшим летом побороться за форварда ПСЖ Неймара будут готовы три европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, если 26-летний нападающий парижан будет готов по окончанию текущего сезона сменить команду, предпринять попытки подписать его планируют мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в настоящее время Неймар продолжает восстанавливаться после трещины пятой плюсневой кости.

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