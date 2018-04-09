Летом побороться за Неймара будут готовы три клуба

Теги псжнеймарреал мадридманчестер юнайтедманчестер сити

Летом побороться за Неймара будут готовы три клубаБлижайшим летом побороться за форварда ПСЖ Неймара будут готовы три европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, если 26-летний нападающий парижан будет готов по окончанию текущего сезона сменить команду, предпринять попытки подписать его планируют мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в настоящее время Неймар продолжает восстанавливаться после трещины пятой плюсневой кости.

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