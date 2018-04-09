Летом побороться за Неймара будут готовы три клуба
Ближайшим летом побороться за форварда ПСЖ Неймара будут готовы три европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.
Так, если 26-летний нападающий парижан будет готов по окончанию текущего сезона сменить команду, предпринять попытки подписать его планируют мадридский "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в настоящее время Неймар продолжает восстанавливаться после трещины пятой плюсневой кости.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21