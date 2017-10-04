Летом ПСЖ будет готов потратить 100 миллионов евро на своего очередного новичка
Следующим летом французский ПСЖ планирует провернуть свою очередную громкую сделку, информирует испанская пресса.
Так, парижане рассчитывают заполучить голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, за которого "красно-синим" придется выложить 100 миллионов евро - именно такая сумма прописана в контракте 24-летнего вратаря в качестве клаусулы.
Не пропустите эксклюзивный материал о перспективах ПСЖ в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию
-
Кейн: "Я не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании"
-
Видаль согласился на переход в "Интер"
-
Тевес остается в Китае
-
Ройс заявил о планах покинуть "Боруссию"
-
Битва за мундиаль: Черногория против Дании
-
Выход на финишную прямую: Аргентина принимает Перу
-
Матч за престиж: Бразилия едет в гости к Боливии
-
Хайнкес может возглавить "Баварию"
-
Рабьо: "В детстве мне нравился "Ливерпуль"
-
"Атлетико" не продает билеты в гостевой сектор на матч против "Барселоны"
-
Англия желает оформить путевку на Мундиаль в домашнем матче против Словении
-
"Манчестер Сити" нацелился на Пеллегрини
-
Канселу восстановился после травмы
-
Сакки: "Увольнение Анчелотти действительно разочаровало меня"
-
Ярмоленко прокомментировал натурализацию Марлоса
-
Ройс: "Работать в одиночку - самая трудная часть процесса восстановления от повреждения"
-
Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг Пике
-
Президент "Интера" не исключил возможную покупку Озила
-
Джеррард: "В матчах с грандами "Ливерпуль" доказывает, что все ошибаются на его счет"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1