Летом ПСЖ будет готов потратить 100 миллионов евро на своего очередного новичка

Следующим летом французский ПСЖ планирует провернуть свою очередную громкую сделку, информирует испанская пресса.

Так, парижане рассчитывают заполучить голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, за которого "красно-синим" придется выложить 100 миллионов евро - именно такая сумма прописана в контракте 24-летнего вратаря в качестве клаусулы.

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