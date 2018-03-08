Летом ПСЖ будет готов расстаться с тремя своими ведущими игроками

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Летом ПСЖ будет готов расстаться с тремя своими ведущими игрокамиБлижайшим летом французский ПСЖ будет готов расстаться минимум с тремя своими ведущими игроками, информирует L’Équipe.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона парижане планируют выставить на трансфер защитника Тиаго Силву, полузащитника Марко Верратти и вингера Юлиана Дракслера. В клубе остались недовольны выступлениями указанной троицы в последнее время, поэтому было принято решение прекратить с ними сотрудничество.

Напомним, ПСЖ может сменить спортивного директора. | soccernews.ru

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