Летом ПСЖ будет готов расстаться с тремя своими ведущими игроками

Ближайшим летом французский ПСЖ будет готов расстаться минимум с тремя своими ведущими игроками, информирует L’Équipe.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона парижане планируют выставить на трансфер защитника Тиаго Силву, полузащитника Марко Верратти и вингера Юлиана Дракслера. В клубе остались недовольны выступлениями указанной троицы в последнее время, поэтому было принято решение прекратить с ними сотрудничество.

Напомним, ПСЖ может сменить спортивного директора. | soccernews.ru