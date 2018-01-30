Летом ПСЖ может потратить порядка 300 миллионов евро на трех игроков
Следующим летом французский ПСЖ может потратить порядка 300 миллионов евро на трех игроков, информирует испанская пресса.
Сообщается, что парижане ради того, чтобы их ведущий форвард Неймара отказался от рассмотрения вопроса о возможном уходе из клуба, готово будет предпринять попытки подписать голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа, полузащитника мадридского "Реала" Иско и форварда Антуана Гризманна из другой команды из столицы Испании - "Атлетико".
Напомним, Эмери прокомментировал предстоящие матчи с "Реалом". | soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
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|Уотфорд
|24
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|12
|Борнмут
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|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
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|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
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|17
|Сток Сити
|24
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|Саутгемптон
|24
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|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20