Летом ПСЖ может расстаться с шестью своими игроками

Ближайшим летом ПСЖ может расстаться сразу с шестью своими игроками, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, покинуть по окончанию текущего сезона "Парк-де-Пренс" вполне могут защитники Тиаго Силва, Юри Берчиче, полузащитник Хавьер Пасторе, вингеры Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер и форвард Эдинсон Кавани.

Напомним, ПСЖ контактирует со звездой Серии А. | soccernews.ru