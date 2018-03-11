Летом ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд

Теги псжтоттенхэмхарри кейнэдинсон кавани

Летом ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекордБлижайшим летом французский ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приобретением по окончанию текущего сезона форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, который должен будет стать заменой Эдинсону Кавани. Трансфер 24-летнего нападающего "шпор" может обойтись "красно-синим" в свыше 222-х миллионов евро, которые они прошлым летом заплатили каталонской "Барселоне" за Неймара.

Напомним, владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару. | soccernews.ru

комментарии
ломшепм

Я дума ПСЖ у же ничего не поможет выиграть ЛЧ.

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