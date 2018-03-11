Летом ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд

Ближайшим летом французский ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд, информирует Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приобретением по окончанию текущего сезона форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, который должен будет стать заменой Эдинсону Кавани. Трансфер 24-летнего нападающего "шпор" может обойтись "красно-синим" в свыше 222-х миллионов евро, которые они прошлым летом заплатили каталонской "Барселоне" за Неймара.

Напомним, владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару. | soccernews.ru