Летом ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд
Ближайшим летом французский ПСЖ может установить новый мировой трансферный рекорд, информирует Le 10 Sport.
По сведениям издания, парижане рассматривают вариант с приобретением по окончанию текущего сезона форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, который должен будет стать заменой Эдинсону Кавани. Трансфер 24-летнего нападающего "шпор" может обойтись "красно-синим" в свыше 222-х миллионов евро, которые они прошлым летом заплатили каталонской "Барселоне" за Неймара.
Напомним, владельцы ПСЖ приняли решение по Неймару. | soccernews.ru
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|30
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|30
|60
|4
|Тоттенхэм
|29
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|Челси
|30
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|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
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|Уотфорд
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Хаддерсфилд Таун
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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