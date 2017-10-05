Летом ПСЖ намерен заменить Кавани другим топ-форвардом

Следующим летом французский ПСЖ намерен расстаться со своим ведущим форвардом Эдинсоном Кавани.

Как информирует Le Parisien, по окончанию текущего сезона "красно-синие" будут готовы выслушать предложения по своему 30-летнему нападающему. Заменить же уругвайца в команде должен будет Алексис Санчес ("Арсенал"), которого парижане планируют заполучить бесплатно в статусе свободного агента.

Этой операцией ПСЖ может решить сразу три свои проблемы: попрощаться с Кавани, который пошел на конфликт с главной звездой команды Неймаром, заполучить ему на замену другого топового нападающего и существенно поправить ситуацию в отношении соответствия правилам финансового Fair Play.

Напомним, летом ПСЖ будет готов потратить 100 миллионов евро на своего очередного новичка. | soccernews.ru