Летом ПСЖ намерен заполучить еще одного топового форварда

Французский ПСЖ нацелился на еще одного форварда мирового класса, информирует Daily Express.

По сведениям издания, летом парижане намерены заполучить нападающего лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса. Чтобы опередить конкурентов в борьбе за чилийца, "красно-синие" готовы будут уже в январе предложить 28-летнему бомбардиру бонус за подписание контракта в размере 11-ти миллионов евро.

Напомним, Дани Алвес получил бонус от ПСЖ за трансфер Неймара. | soccernews.ru