Летом ПСЖ планирует провернуть еще несколько громких трансферов

Теги псжнеймарнассер ганим аль-хелаифи

Летом ПСЖ планирует провернуть еще несколько громких трансферовСледующим летом французский ПСЖ планирует провернуть еще несколько громких трансферов, информирует sport.es.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона президент парижан Нассер Ганим Аль-Хелаифи не планирует расставаться с главной звездой своей команды Неймаром. Более того, клубный босс ПСЖ рассчитывает заполучить в межсезонье еще нескольких игроков мирового уровня.

Напомним, ПСЖ обжаловал желтую карточку Рабьо в игре против "Реала". | soccernews.ru

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