Летом ПСЖ предложил Мбаппе лучший контракт, нежели "Реал"

Теги монакокилиан мбаппепсжреал мадрид

Летом ПСЖ предложил Мбаппе лучший контракт, нежели "Реал"Летом этого года французский ПСЖ предлагал тогдашнему форварду "Монако" Килиану Мбаппе более выгодный контракт в финансовом плане, нежели мадридский "Реал".

Как информирует El Confidencial, в прошедшее межсезонье 18-летний нападающий имел предложения от парижан и королевского клуба, который видел в нем замену для своего нападающего Карима Бензема. Однако, несмотря на то, что изначально футболист склонялся к переезду в Испанию, он все же сделал выбор в пользу "красно-синих", чему поспособствовали более высокий оклад и возможность совместного выступления с одним из лучших игроков мира Неймаром.

Напомним, Мбаппе подтвердил, что летом контактировал с "Реалом". | soccernews.ru

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