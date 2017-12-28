Летом ПСЖ предложил Мбаппе лучший контракт, нежели "Реал"

Летом этого года французский ПСЖ предлагал тогдашнему форварду "Монако" Килиану Мбаппе более выгодный контракт в финансовом плане, нежели мадридский "Реал".

Как информирует El Confidencial, в прошедшее межсезонье 18-летний нападающий имел предложения от парижан и королевского клуба, который видел в нем замену для своего нападающего Карима Бензема. Однако, несмотря на то, что изначально футболист склонялся к переезду в Испанию, он все же сделал выбор в пользу "красно-синих", чему поспособствовали более высокий оклад и возможность совместного выступления с одним из лучших игроков мира Неймаром.

Напомним, Мбаппе подтвердил, что летом контактировал с "Реалом". | soccernews.ru