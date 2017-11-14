Летом Ракитич может покинуть "Барселону"

По окончанию текущего сезона полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть свой клуб.

По информации испанской прессы, 29-летний хавбек "сине-гранатовых" готов будет рассмотреть вопрос о смене команды, если с возможным приходом в стан "блауграна" Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" он потеряет место в стартовом составе.

Напомним, Дембеле не успеет восстановиться к Эль Класико. | soccernews.ru