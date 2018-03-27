Летом "Реал" будет готов продать двух-трех игроков основного состава

Ближайшим летом мадридский "Реал" будет готов продать двух-трех своих игроков, приближенных к основному составу.

Так, по сведениям Marca, по окончанию текущего года "Сантьяго Бернабеу" наверняка покинут Иско и Гарет Бэйл. За обоих королевский клуб планирует выручить порядка 200 миллионов евро. Также покинуть "сливочных" вполне может и Матео Ковачич, однако его будущее во многом будет зависеть от размера предложений, которые могут поступить по нему.

Напомним, "Реал" получил 80-миллионное предложение по Каземиро. | soccernews.ru